Медогляд кандидатів: лікар-нарколог розповів, як позбавиться в аналізах від слідів вживання

Лікар-нарколог Олександр Іванов зауважив, що найпростіший та найшвидчий спосіб виявлення вживання алкоголю та наркотичних речовин, це тест-стрічки, подібні до тестів на вагітність. Він зауважив, що деякі речовини залишаються в організмі людини до 82 годин.

Він назвав "народною легендою" поширену думку про те, що існують якісь медичні процедури, які здатні вивести всі залишки алкогольних або наркотичних речовин, за схемою "сьогодні на завтра".

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