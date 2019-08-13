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''Мавпа з гранатою'': що сталось під Архангельськом

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Смертельний вибух на полігоні під Архангельськом (РФ), при якому загинули 5 і постраждали 3 осіб, може бути пов'язаний із випробуваннями ракет "Буревісник", "Циркон" чи "Посейдон".

Про це повідомляє ВВС-Україна. Так, роскорпорація "Росатом" раніше заявляла, що всі п'ятеро померлих військових брали участь "у роботі, пов'язаній із радіоізотопним джерелом живлення, який перебував у складі ракети".

Радіоізотопні джерела живлення використовують енергію, яка виникає в результаті радіоактивного розпаду.

При цьому британський політолог, один із провідних експертів із Росії Марк Галеотті вважає, що нинішні нові російські розробки – це продовження розробок часів СРСР, які "зняли з полиці" і виділили на них фінансування.

Ракети "Циркон", як кажуть у Міноборони РФ, у вісім разів швидші за швидкість звуку. "Посейдон" – це підводна ракета підвищеної дальності, яка запускається з субмарини.

Ці розробки часто називають "зброєю апокаліпсису". Як додав Галеотті, навряд чи ці ракети можуть бути використані в будь-якій інший ситуації, крім як під час повномасштабної ядерної війни.

Відзначимо, ще до початку випробувань Міноборони створило зону відчуження в районі Двінської губи – однієї із найбільших заток Білого моря. Вона закрита для цивільних принаймні до вересня поточного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У "Росатомі" повідомляли, що вибух на військовому полігоні в Архангельській області трапився через збіг чинників.

  • У містах Архангельськ і Сєвєродвинськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

  • Комісія Організації з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань у Відні заявила про те, що під час вибуху була зафіксована сейсмічна і інфразвукова активність.

  • Раніше зазначалося, що вибух трапився на морській платформі. Після завершення випробувань сталося загоряння палива ракети з подальшою детонацією.

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