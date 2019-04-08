''Маршрутки'' в містах: експерт пояснив, чому не вдається реорганізувати громадський транспорт

Експерт із транспортних питань, колишній заступник міністра інфраструктури Олександр Кава зазначив, що заява міністра інфраструктури Володимира Омеляна про ліквідацію громадських транспортних перевезень "маршрутками", політична. За його словами, обіцянки попередніх мерів столиці, припинити експлуатацію на маршрутах громадського транспорту "маршруток", не увінчались успіхом. Він нагадав, що мери пішли, а "маршрутні таксі" залишилися та їхня кількість тільки збільшувалась.

Він не вважає план з відмови від "маршруток" амбітним. Він підкреслив, що для реалізації амбітних планів міністр міг використати час своєї каденції, а за 10 років за ці плани буде відповідати, з великою вірогідністю, інший міністр.

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