Маріуполь може залишитися без води: Тука розповів, у чому причина

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука зазначив, що ситуація із водопостачанням Донбасу складна та потребує негайних дій. За його словами, станція, яка забезпечує місто Мариупіль водою може залишитись без енергопостачання. Питання про необхідність вживання заходів обговорювалось на нараді у Верховній Раді, по отриманню в понеділок цієї інформації.

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