Маріонетки маріонеток!?! | Альо, гараж! REBOOT #338
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Отже, одна з головних сенсацій тижня що минає, виглядає наступним чином.
Юлія Володимирівна Тимошенко “розрила сокиру війни” і пішла у наступ на “Зелену більшість”. Тезис про “маріонеток” знову лунає над країною. А Сергій Пашинський - вже на волі...
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