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20 грудня • оновлено в 16:34
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Маріонетки маріонеток!?! | Альо, гараж! REBOOT #338

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Отже, одна з головних сенсацій тижня що минає, виглядає наступним чином.

Юлія Володимирівна Тимошенко “розрила сокиру війни” і пішла у наступ на “Зелену більшість”. Тезис про “маріонеток” знову лунає над країною. А Сергій Пашинський - вже на волі...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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