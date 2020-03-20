Мами на карантині: як поєднати роботу з дітьми
Бізнес-вумен Наталя Красненкова і журналістка Тетяна Мокріді в ефірі ObozTV розповіли, як українські жінки поєднують роботу, дім, дітей та карантин.
Красненкова зазначила, що "робота з дітьми - це великий стрес для всіх нас".
"Коли я можу, я можу з ними поговорити або пожартувати, але якщо зайнята, я говорю - вибачте. Давай я о першій годині вийду на кухню і ми зможемо нормально поговорити", - сказала вона.
Мокріді вважає, що одним з найкращих занять для дітей на карантині, особливо маленьких, може стати творчість.
"Зараз краще, чим можна зайнятися - готуватися наприклад до Великодня. Я заготовила дерев'яні заготовки "Христос воскрес", які можна розфарбовувати", - сказала вона.
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