Майже 10% з 400 млн доларів допомоги США не дійшли до України

До України не дійшли понад 35 млн доларів (з 400 млн доларів), які надали Сполучені Штати на військову допомогу.

Ці кошти мали бути спрямовані на купівлю зброї, засобів зв'язку, а також на оснащення бойових кораблів ВМС України, пише Los Angeles Times із посиланням на документи про витрати Пентагону, що опинилися у розпорядженні газети.

Прессекретарка Пентагону Карла Глісон вже підтвердила, що США ще належить перевести Україні 36 млн доларів.

"Україна отримає ці гроші протягом наступних декількох тижнів", – повідомила вона.

При цьому підполковник відмовилася назвати причину, з якої кошти досі не були передані до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, аби переконатися в ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США;

при цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського;

19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги;

24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови із главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!