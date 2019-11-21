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23 листопада • оновлено в 18:11
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Майже 10% з 400 млн доларів допомоги США не дійшли до України

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До України не дійшли понад 35 млн доларів (з 400 млн доларів), які надали Сполучені Штати на військову допомогу.

Ці кошти мали бути спрямовані на купівлю зброї, засобів зв'язку, а також на оснащення бойових кораблів ВМС України, пише Los Angeles Times із посиланням на документи про витрати Пентагону, що опинилися у розпорядженні газети.

Прессекретарка Пентагону Карла Глісон вже підтвердила, що США ще належить перевести Україні 36 млн доларів.

"Україна отримає ці гроші протягом наступних декількох тижнів", – повідомила вона.

При цьому підполковник відмовилася назвати причину, з якої кошти досі не були передані до Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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