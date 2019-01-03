Магнітогорськ: число загиблих в наслідок вибуху будинку зросло до 37

Число загиблих від обвалу російського багатоквартирного будинку зросло до 37. За даними на 3 січня, четверо людей, яких знайдено серед уламків, досі не ідентифіковано.

У вівторок з під уламків дістали 11-місячного хлопчика, його доправили до Москви на лікування травм, включаючи обмороження. Температура в нічний час в місті знижується приблизно до мінус 20°С.

За твердженнями російських чиновників, руйнування відбулося після вибуху, який, був викликаний витоком газу.