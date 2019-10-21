ЛЮДМИЛА РУСАЛІНА ПІДТРИМАЛА ПОКАЗ УКРАЇНСЬКИХ ФІЛЬМІВ У МЮНХЕНІ 86

Без шароварщини, з сучасними роботами та цікавою режисурою, - саме так пройшли "Дні українського кіно у Мюнхені", - каже директор фестивалю "Молодість" Андрій Халпахчі.

Для промоції сучасного вітчизняного кіно обрали картини "Гуцулка Ксеня", "Фокстер і Макс", "Додому", "Дике Поле", "пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво"

Партнером Фестивалю українського кіно в німеччині виступили Торгівельна марка “Статус” шоколад. Вже більше десяти років президент ГК "ПЕТРУС", Меценатка Людмила Русаліна підтримує вітчизняне кіновиробництво і фестиваль "Молодість". Вона вважає, що Україна дуже багата талановитими людьми, у них є прекрасні ідеї і величезне бажання працювати, але має бути належне фінансування і підтримки з боку держави, механізм залучення приватних інвесторів. Надважливо дати поштовх розвитку кінематографічйї бізнес індустрії. Тоді Україна зможе розкрити свій величезний потенціал.

В свою чергу представник ДержКіно України Артем Голосов, пообіцяв не лише збільшувати бюджети для створення нових картин, а й сприяти розвитку мережі кінотеатрів по всій Україні.

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