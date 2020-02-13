Люди як люди. Та от тільки щось їх псує | Альо, гараж! REBOOT #351
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Не встигло “охолонути” кожане крісло,
на якому протягом останніх 9-ти місяців покоїлися сідниці, тепер вже екс-голови Офісу Президента Андрія Богдана, як депутатів від партії влади реально понесло.
Не можна сказати що Слуги Народні побігли наввипередки аби повідомити світу “всю правду” але перші ластівки вже “проклюнулися”.
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