Люди як люди. Та от тільки щось їх псує | Альо, гараж! REBOOT #351

Не встигло “охолонути” кожане крісло,

на якому протягом останніх 9-ти місяців покоїлися сідниці, тепер вже екс-голови Офісу Президента Андрія Богдана, як депутатів від партії влади реально понесло.

Не можна сказати що Слуги Народні побігли наввипередки аби повідомити світу “всю правду” але перші ластівки вже “проклюнулися”.

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