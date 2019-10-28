Людей грають в темну: військовий експерт про конфлікт президента та ветеранів

Політичний та військовий експерт Юрій Кочевенко у прямому етері ObozTV прокоментував суперечку президента Володимира Зеленського та ветеранів АТО.

"Кожен має свободу слова в Україні, має право висловлюватись, але звичайно у рамках певних обмежень. Є стаття за заклики до повалення конституційного ладу збройним шляхом. І це непокоїть, тому що ця думка досить активно поширюється в тому числі серед багатьох ветеранів. І, можливо, така поведінка має спровокувати ветеранів на певні дії, щоби потім таким чином виправдати репресії проти них, і варто не піддаватися на подібні інформаційні маніпуляції та провокації. Все це робиться в інтересах Кремля. Це вони скеровують такі інформаційні операції. Власне у інформаційних операціях є так звана "концепція корисних ідіотів". Це офіційний термін, я вибачаюсь. І коли закидаються такі інформаційні теми, людей грають в темну. А у спецслужбах є такий термін - "вербування під чужим прапором". Це коли людина працює на ворога, сама цього не усвідомлюючи", - заявив Кочевенко.

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