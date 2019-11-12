Ляшко став лідером опозиції: політолог Кирило Сазонов

Жорсткий протест лідера РПЛ Олега Ляшка виділяється на тлі млявого опору партій, представлених у ВР, вважає політолог Кирило Сазонов.

"А поки парламентська ніби опозиція спить і навіть підіграє Зеленському голосами, Олег Ляшко вимагає розпочати процедуру імпічменту. Найперше за доручення президента до Кабміну розробити стандарти новин і фактично ввести цензуру. Ляшко вже готує позов до суду, щоб визнати ініціативу неконституційною і закликає парламентську опозицію ініціювати процедуру імпічменту", – написав на свій сторінці у Facebook експерт.

Сазонов підтримав Ляшка і нагадав, що боротися за права потрібно навіть у найбезнадійнішій ситуації.

"На мій погляд лідер РПЛ повністю правий – за наступ на свободу слова владу треба гнати стусанами до Ростова. І парламентська опозиція поводиться дуже мляво в цьому плані. Так, є монобільшість у Зеленського, але це не означає, що потрібно опускати руки. Боротися за свої переконання треба навіть тоді, коли ситуація здається безнадійною. Доведено у 2014 році", – зазначив політолог.

Експерт упевнений, що непримиренність лідера Радикальної партії зробить його лідером опозиції в очах українців.

"Поки якихось серйозних дій опозиції у Верховній Раді я не бачу. А Ляшко молодець – ініціює імпічмент, а до цього абсолютно правильно, зловив і відлупцював нардепа від "СН" Геруса за імпорт електроенергії з Росії. З першого дня пішов у опозицію і ніяких поступок. За фактом навіть поза парламентом жорстка заява Ляшка робить його лідером опозиції до Зеленського. І кожен прокол президента, його партії у Раді або Кабміні додаватиме Олегу Ляшку очок в очах виборця", – підсумував Сазонов.

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