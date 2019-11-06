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6 листопада • оновлено в 13:32
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Ліцензія обов'язкова для роботи в таксі: коментарі глави асоціації

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Голова всеукраїнської таксомоторної асоціації Андрій Антонюк у прямому етері ObozTV прокоментував нову концепцію врегулювання ринку таксі в Україні.

"Ми думали, що прийдуть європейці і допоможуть нам врегулювати ситуацію з таксі в Україні. Тобто допоможуть нам написати нові закони, які в Європі працюють, для того щоб ми могли жити, як справжні європейці. Але організації, які існують в Україні на гроші європейців, говорять, що потрібно скасувати ліцензію, тому що вони не фахівці, і кажуть, що треба ввести новий вид дозволу. А ми говоримо, що ліцензія, це інструмент, який дає право доступу до ринку. Щоб отримати ліцензію, перевізник має підтвердити, що він здоровий - що він не сліпий, не глухий, не хворий на туберкульоз, не наркоман, не судимий за важкі злочини і т.д. Тобто спеціалісти з Європи до нас приходять і говорять, що те, що у них працює століттями, ми у себе повинні відмінити", - заявив Антонюк.

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Андрій Антонюк
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