Головна Новини
3 січня • оновлено в 19:53
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Лише третина українців вакциновані від грипу: сімейний лікар

75
Читати матеріал російською

Сімейний лікар Артем Кардаш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про те, що від грипу в Україні померла людина.

"Насправді дуже багато людей не вакцинуються, адже вважають,що їм це не потрібно, це їх обійде. Відсотків 70 людей не вакцинуються від грипу. Ризик підхопити вірус грипу мають і вакциновані люди також, але різниця між вакцинованими та невакцинованими людьми полягає у тому, що вакцинована людина, якщо і захворіє на грип, то 100% у неї не буде ускладнень, і хвороба пройде значно легше ніж у невакцинованих людей", - заявив Кардаш.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Артем Кардаш
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини