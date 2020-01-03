Лише третина українців вакциновані від грипу: сімейний лікар

Сімейний лікар Артем Кардаш у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про те, що від грипу в Україні померла людина.

"Насправді дуже багато людей не вакцинуються, адже вважають,що їм це не потрібно, це їх обійде. Відсотків 70 людей не вакцинуються від грипу. Ризик підхопити вірус грипу мають і вакциновані люди також, але різниця між вакцинованими та невакцинованими людьми полягає у тому, що вакцинована людина, якщо і захворіє на грип, то 100% у неї не буде ускладнень, і хвороба пройде значно легше ніж у невакцинованих людей", - заявив Кардаш.

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