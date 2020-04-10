Лікарі знають як подолати нестачу апаратів ШВЛ

Україна отримала власний досвід використання апаратів штучної вентиляції легень у так званому подвійному режимі, коли допомога одночасно надається двом важкохворим пацієнтам.

Ідея не нова, але реалізувати вдалось її після того, як столичні інженери виготовили робочі зразки, так званих Y-коннекторів.

Столичні розробники вже провели успішні тести на герметичність системи. Триває процес патентування промислового зразка, який відповідатиме всім вимогам міжнародного стандарту ISO 5356-1. Але чи готові лікарі до використання коннекторів?

Чи готові в Міністерстві охорони здоров’я, за потреби дати, зелене світло лікарям? Таке питання ми зареєстрували в системі он-лайн брифінгу. Але в МОЗ його не озвучили, обійшлись лише короткою обмовкою.

Лікарі наголошують, що Y-коннектор не є панацеєю від усіх проблем. Не варто розраховувати, що всі апарати ШВЛ реально переобладнати і помножити кількість ліжок з пацієнтами, які будуть одночасно отримувати допомогу. Бо одночасно отримувати респіраторну допомогу зможуть лише ті пацієнти, які мають схожий перебіг хвороби та приблизно однакові фізіологічні дані.

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