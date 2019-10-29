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29 жовтня • оновлено в 11:09
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Лiкарi попереджають про епiдемiю дифтерiї

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Випадки захворювання на дифтерію спалахнули ще тиждень тому.

В одну з ужгородських лікарень з інфекцією потрапили 12 студентів-іноземців. Усіх екстрено доправили в інфекційну лікарню, у виші оголосили карантин.

24 жовтня для чотирьох хворих була використана вся наявна в області сироватка від дифтерії. Лікарі заявили, що розповсюдженні інфекційної хвороби зупинили.

Саме через цю ситуацію, у Міністерстві охорони здоров‘я зібралися на термінове засідання. Там зізналися, готовності відповідати на спалахи інфекційних захворювань немає, адже в країні не вистачає імунно-біологічних препаратів.

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