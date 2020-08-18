Лікар спрогнозував збільшення смертності від COVID-19 в Україні

Зростання захворюваності коронавірусом в Україні триватиме, смертність від цієї хвороби – теж, але кількість летальних випадків можна зменшити.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар-імунолог Борис Донской. "Забарвлення зон не має нас лякати, і зростання захворюваності нас не має дивувати, але нас має найбільше страшити кількість смертей", – підкреслив він.

За його словами, потрібно забезпечити захист людей з груп ризику. Насамперед, слід обмежити їхній контакт з потенційно хворими особами. "Кількість смертей не буде зростати, якщо люди з груп ризику самостійно чи за допомогою держави отримають відпустки чи якісь допоміжні засоби, щоб вони не ходили на роботу, не користувалися громадським транспортом", – сказав Донской.

Він додав, що йдеться про термін в "один-два місяці".

Лікар погодився з прогнозами щодо зростання кількості захворювань на коронавірус восени. "Відповідно, буде збільшення летальності, якщо групи ризику не будуть якимсь чином убезпечені, не буде зменшений їх контакт", – попередив він.

Як писав OBOZREVATEL, з початку карантину понад 10,6 тисячі українців, які контактували з хворими на COVID-19, а потім перебували на самоізоляції вдома, отримали 13 млн грн як компенсацію зарплати.

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