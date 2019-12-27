Лікар пояснив, чому карантин не завжди допомагає у запобіганні ГРВІ

Сімейний лікар Владислав Ващенко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.

Він прокоментував, чи варто вакцинуватись від грипу, як правильно лікувати ангіну, чи варто застосовувати антибіотики, і як за аналізом крові можна визначити тип хвороби.

"Якщо ми проведемо вакцинацію на ті штами грипу, від яких були доведені смертельні випадки, ми вже вбережемо себе від можливих проблем. Але ми не вбережемо себе від ГРВІ, які зараз розповсюджуються", – заявив Владислав Ващенко.

Лікар також зазначив, що карантини, які оголошують у дитячих садочках та школах, можуть не допомагати у запобіганні хворобам, а навпаки провокувати їх, адже діти рідко лишаються вдома під час карантину. Вони можуть відвідувати кінотеатри, дитячі кімнати і т.п.

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