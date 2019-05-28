Легше вилікувати наркомана: психотерапевт вказав на небезпеку ігроманії

Психотерапевт Олексій Шевцов зазначив, що варто розрізняти типи ігор: ті, в які людина грає на комп'ютері або смартфоні, та азартні ігри. Він підкреслив, що зважаючи на ту велику кількість ігрових салонів, які з'явились в Україні, на ігроманію хворіє вже велика кількість українців.

Він зазначив, що як досвідчений психіатр може констатувати: вилікувати ігроманію неможливо. За його словами, легше вилікувати наркоманію або алкоголізм, ніж хворобливе захоплення азартними іграми.

Він наголосив, що варто відрізняти хворобливу пристрасть ігроманів від геймерів, які за допомогою комп'ютерних ігор заробляють на життя, для яких ігри є роботою.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!