Легалізація казино: що не так із законом
Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні.
"Цей закон захищає інтереси тільки представників грального бізнесу і жодним чином належно не захищає українців, зокрема, від розвитку такої хвороби як лотоманія", – заявила під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV народна депутатка від фракції "Голос" Галина Васильченко.
За її словами, в "Голосі" наполягали на кількох важливих нормах, зокрема, щоб гральні автомати розміщували тільки в 5-зіркових готелях, а також виключно в приміщеннях, а не на території готелів. У фракції наполягали на забороні інтернет-казино та обмеженні кількості гральних автоматів на території України.
Оскільки ці пропозиції не були почуті, фракція відмовилася підтримати законопроєкт.
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