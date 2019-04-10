Kyiv Music Days: проукраїнський вектор шоу-бізнесу

Засновниця Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська, розповідаючи про форум концертної індустрії, що збирає ключових учасників, експертів ринку та велику кількість музикантів, зауважила, що не зважаючи на те, що учасники форуму, які виступали у минулі роки, вже стали відомими не тільки в Україні, але й за кордоном, вона вважає, що необхідно розвивати не "про-російський" або "про-європейський" вектор вітчизняного шоу-бізнесу, а "про-український".

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