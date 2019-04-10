Kyiv Music Days: місце зустрічі музикантів змінити не можна

Засновниця Kyiv Music Days Євгенія Стрижевська розповіла про цей форум музичної та концертної індустрії, для кого і навіщо організовуються подібні заходи. За її словами, під час Kyiv Music Days маловідомі музиканти та початківці ну шоубізнесі мають змогу не тільки зустрітись з відомими та успішними продюсерами, але й підписати з ними контракти або отримати запрошення на виступи на провідних концертних майданчиках та фестивалях.

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