Курс долара: економіст нагадав про песимістичний прогнозі для гривні

Курс долара: економіст нагадав про песимістичний прогнозі для гривні84Читати матеріал російською
Економіст Максим Праздніков зазначив, що прогноз МВФ, який прогнозує поступову та незначну девальвацію гривні до 2024 року, є оптимісничним. Він нагадав, що у американської інвестиційної банківської групи Morgan Stanley курс гривні до долара більш песимістичний; американці прогнозують вже до кінця поточного року, що гривня здолає позначку, яку в МВФ поставили на 2022 рік.
Так, на кінець 2021 року в МВФ прогнозують вартість долара в Україні на рівні 30,50 гривень. У той самий час, за словами експерта, Morgan Stanley говорить про те, що Україна побачить курс 31 гривня за долар вже цього року.
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