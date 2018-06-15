Курйоз з п'яним консулом РФ, дощ з восьминогами в Китаї - новини на ObozTV

У Києві внаслідок вибуху автомобіля постраждали четверо дітей. П`яному російському консулу не дозволили сісти за кермо. Президент США Дональд Трамп вважає Крим російським.У Китаї пройшов дощ з восьминогами, морськими зірками та креветками. На Гаваях через виверження вулкану почали знаходити кристали олівіну. У Кувейті телеведучу звільнили прямо під час ефіру через неналежне для Рамадану плаття.

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