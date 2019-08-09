Купити валюту тепер можна в кредит без обмежень: коментар економіста

Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишнинський прокоментував рішення Нацбанку України щодо дозволу бізнесу купувати валюту за кредитні кошти без обмежень.

Прес-служба НБУ повідомила, що таке рішення ухвалили для продовження валютної лібералізації. Там наголосили, що таке рішення дозволить підприємцям бульш ефективно керувати ліквідністю. Вишнинський зазначив, що це рішення найбільшою мірою впливає на підпримців, які займаються імпортом товарів до України, тому що вони зазвичай працюють за кредитні кошти, для того щоб здійснити закупівлю товарів. які потім нам, як споживачам продають. Тепер, за словами експерта, такі підприємці можукть взяти кредит на закупівлю продукції у будь-який зручний для цього час. Це можуть бути як періоди зміцнення гривні, або паріоди, коли продавець за кордоном пропонує якісь вигідні умови. Обмеження на закупівлю валюти в кредит було запроваджено в моменти, коли відбувався дуже сильний тиск на гривню, і були небузпідставні побоювання від імпортерів, що гривня буде і надалі знецінюватися, наголосив експерт.

Вишнинський зазначив, що на курс іноземних валют зняття обмеження не впливає. Скоріше навпаки, обмеження вводяться, щоб Нацбанку легше було контролювати курс. Експерт додав, що у майбутньому, якщо будуть відбуватись атаки на гривню, то Нацбанк може знову запровадити таке або схожі обмеження знову.

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