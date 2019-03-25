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Куля в живіт … за анекдот, або - “народ треба міняти” | Альо, гараж! REBOOT #228

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Ніколи такого не було, і от знову. В Києві, вночі, двоє чоловіків стоячи посеред вулиці розповідали один одному анекдоти. Але комусь з мешканців розташованого поруч будинку вони, чи то чоловіки, чи то анекдоти, не сподобалися. Цей, “хтось” взяв пістолет, підійшов до співрозмовників і всадив дві кулі одному з них в живіт… На Волині семеро чоловіків влаштували стрілянину на зупинці громадського транспорту. На місце подій приїхали правоохоронці...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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