Кулінарне диво: засновник веганскої фуд-сервісу розкрив секрет відмови від тваринної їжі

Засновник першого в Україні веганського фуд-сервісу Рудольф Краєвський зізнався, що коли він став веганом, тобто, повністю відмовився від продуктів експлуатації тварин, він відкрив для себе нову кухню, яка подарувала нові смаки. Він переконаний, що споживання певних страв утворюють такий-собі баланс, від якого важко зректися. Але, за його словами, якщо наважитись та відпустити "харчові звички", то починаються кулінарні дива.

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