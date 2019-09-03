Куди пішла TAYANNA: учасниця шоу "Танці з зірками" з'явилася в новому проекті

Судячи з другого прямого ефіру проекту "Танці з зірками", результат глядацького голосування для пари TAYANNA-Кузьменко став повною несподіванкою.

Дивно, адже результати голосувань в рейтингових шоу на 1+1 вже давно викликають багато питань через їх "непередбачуваність" і TAYANNA, як людина досвідчена, зокрема зважаючи на свій виступ в шоу "Голос Країни", могла б і не реагувати настільки емоційно .

Але, разом з тим, для співачки знайшовся інший проект, на тому ж каналі 1+1, "новизну" якого ми попросили "прокоментувати" Леоніда Кучму, як людину, нехай і побічно, але не чужого для телевізійного бізнесу.

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