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4 вересня • оновлено в 12:04
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Куди йдуть ведучі і журналісти 1+1, а також з ТВ-каналу Порошенка і що показують після півночі на ТРК Україна

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Чому з 5 каналу пішов Руслан Поліщук, який працював у Петра Порошенка дев'ять років і робив програму "Діалоги з Патріархом"? Чому п'ятого президента України більше не цікавить релігійна тема?

Чому Даша Щаслива перейшла на Прямий канал, хоча ще місяці тому журналістка ТСН анонсувала програму "Інтимні зони", яка мали виходити на 1+1? Кому заважала на "Плюсах" Даша: Каті Осадчій, Тіні Кароль чи Соломії Вітвіцькій?

Що собі може дозволити показувати після опівночі ТРК Україна і хто це все має дивитись?

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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