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14 листопада • оновлено в 12:36
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Криптовалютна біржа Binance виходить на ринок України: коментарі криптотрейдера

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Криптотрейдер, блокчейн-аналітик Кирило Келевра у прямому етері на ObozTV прокоментував новини щодо того, що в Україні з'явиться офіс криптовалютної біржі Binance.

Біржа вже додала підтримку гривні та планує запустити україномовний інтерфейс. Очікується, що біржа платитиме податки в український бюджет. Обіг коштів на біржі перевищує понад 3 млрд доларів на добу.

"Хочу внести пояснення із приводу біржі Binance. Вона не є найстаршою біржею у світі чи в Європі, вона виникла досить нещодавно і стала успішною, адже веде дуже агресивну політику. Їхня інтервенція на ринок України є наслідком саме такої агресивної політики. Гривня поки що там не підключена, але гривня успішно працює на українській крипто-валютній біржі, співвласником якої я є. Хочу вам сказати, що через платіжну систему Binance проводити кошти поки що не вигідно, але це дасть поштовх до обговорення закону щодо функціонування криптовалют в Україні", - заявив Келевра.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

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