Криптовалюти в Україні можуть легалізувати: блокчейн-аналітик

Криптотрейдер, блокчейн-аналітик Кирило Келевра у прямому етері ObozTV прокоментував, на скільки близька Україна до легалізації криптовалют.

"Зараз в Україні найбільш гаряча дискусія у цьому відношенні. Я займаюсь криптовалютою з 2013 року і не пам'ятаю такого щільного інформаційного фону щодо цього питання, як зараз", -заявив Келевра.

Він зазначив, що навряд чи криптовалюту зараз визнають офіційною для розрахунків. Скоріше мова йде про формалізацю та легалізацію такого поняття, як криптовалюта та блокчейн в принципі.

"Зараз робоча група у складі криптобізнесу планує представити пакет документів, де як мінімум криптовалюта буде формалізована. Я вважаю, що якщо хтось захоче залишатись у тіні за допомогою криптовалют, то він залишиться у тіні, а ті, для кого важливо працювати "по-білому" одразу скористаються такою можливістю", - заявив блокчейн-аналітик

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