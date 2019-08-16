Крим: проросійські активісти почали сумувати за Україною

Відомі проросійські активісти висловились щодо різниці у побуті України та Росії. Їх слова зафіксував на відео російський журналіст.

Відеорепортаж зняв Максим Калашников (справжнє ім'я: Володимир Олександрович Кучеренко) російський журналіст, громадський і політичний діяч, письменник-футуролог і публіцист. Журналіст позиціонує себе як фашиста, що поважає Сталіна. Він зняв репортаж про місто Севастополь. Калашніков називає Севастополь "згвалтованим містом". І підкреслює, що саме таким є Севастополь після п'яти років з моменту невизнанного усім цивілізованим світом "входження Криму до складу РФ".

Молоді та не дуже молоді люди розповідають у цьому відео про утиски, які переживає бізнес, про величезні тарифи та податки. Вони стверджеють, що люди їдуть з Криму через неможливі умови існування. Багато кримчан висловили сум, що з російським паспортом вони не можуть поїхати в Європу, а до Санкт-Петербургу їм їхати далеко і дуже дорого.

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