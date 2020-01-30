Крим може затопити: наслідки глобального потепління

Координаторка з питань кліматичної політики Центру екологічних ініціатив “Екодія” Євгенія Засядько у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала причини підвищення температури на планеті та можливі наслідки глобального потепління.

"Глобальне потепління є антропогенним фактором. Це якраз вплив людини. Оскільки після індустріальної революції ми почали активно спалювати копалини, від чого ми досі дуже залежні. І цей процес створює своєрідний купол, який є нагріває планету. Так, були коливання в бік погіршення та покращення кліматичної ситуації, але те, що відбувається зараз, цього року, ще ніколи не було зафіксовано", - заявила екологиня

За її словами, все залежить від людини. від того. як людина буде себе поводити із викопним паливом у найближчі роки.

"Є декілька сценарії, і за одним з них температура може піднятися на 5-6 градусів до 2100 року", - заявила Засядько.

На її думку, заборона пластикових пакетів допоможе планеті боротися із глобальним потеплінням.

Крім того, екологиня наголосила, що в наслідок глобального потепління цілі острови можуть піти під воду. Це може стосуватися і українського Криму.

"В Україні є Чорне та Азовські моря, тому для нас проблема підвищення температури є дуже актуальною. У разі підвищення температури на 3 градуси, наприклад, рівень моря підніметься на один метр. Це, на перший погляд, виглядає не великою зміною. Але, за нашими підрахунками, у такому випадку Україна втратить більше мільйона гектарів земель. 75 тисяч людей стануть в Україні кліматичними біженцями. Така зміна клімату затопить 590 населених пунктів", - заявила Засядько.

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