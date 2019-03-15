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Краще підготуватись до ЗНО: експерт вказав на додаткові можливості

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Експерт з питань освіти Українського інституту майбутнього Микола Скиба зазначив, що пробне ЗНО, не є обов'язковим; це показник того, на якому рівні знаходиться учень сьогодні і як він вміє розподілити відведений час для виконання завдань. За словами експерта, у учнів буде два місяці, аби скоригувати свою підготовку за результатами пробного ЗНО, яке має виявити пробіли в знаннях і вказати на те, на чому учень має зосередити більше своєї уваги.

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