Краще будь-який перепис населення, ніж жодного: соціолог

Соціолог Павло Кутуєв прокоментував новину про можливе проведення пробного перепису населення України.

Він зазначив, що питання перепису назріло дуже давно. Адже з часів останнього перепису 2001 року пройшло дуже багато часу.

Він зазначив, що зараз варто почати хоч якось, адже, за словами соціологів ,Україна втрачає набагато більше від того, що даних немає, ніж від того, що дані будуть. Він заявив, що методика перепису - це вже деталі.

І навіть, якщо це буде суміш різних методів - новітніх цифрових технологій та архаїчних методів, коли соціологи просто ходять по квартирах із папірцями та в буквальному сенсі роблять перепис населення.

Експерт наголосив, що всі методи мають місце, адже, на його думку, краще мати будь-який перепис населення, ніж зовсім нічого.

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