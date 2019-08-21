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Краще б Бадоєв зняв проморолик для ЗСУ: військовий експерт

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Військовий експерт Тарас Жовтенко прокоментував призначення Алана Бадоєва та Олени Коляденко керівниками підготовик параду до Дня Незалежності України.

Він зазначив, що якби Бадоєв знімав промовідео для ЗСУ, це було би дуже доречно. Якщо ж говорити про таку символічну річ, як військовий парад до Дня Незалежності, то, враховуючи історичні аспекти, враховуючи воєнні дії на території України, військовий парад набуває іншого сенсу. Експерт зазначив, що паради, які проводяться в РФ, Франції та США, наприклад, мають зовсім різні сенси та форму, але, говорити, що військовий парад може мати щось спільне із кліпмейкерством та хореографією експерт не радив би.

Тому Жовтенко назвав такий формат проведення параду в Україні щонайменше досить дивним.

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