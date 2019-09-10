Крадіжки пасажирів ''Укрзалізниці'' можуть нашкодити екології: вказано на взаємозв'язок

На тлі інформації про крадіжки майна пасажирами Укрзалізниці, керівник компанії Євген Кравцов запропонував замінити класичні скляні стакани з підстаканниками на паперові аналоги, якими користуються кафе.

Але з паперовими стаканчиками не все так просто: їх не можна назвати екологічною альтернативою багаторазовому посуду. Картонний або паперовий посуд покривається тонким шаром плівки, яка перешкоджає її переробці, а самі стаканчики роблять не з переробленого матеріалу.

Складно уявити, що звичайний папір або картон здатні утримувати в собі рідини. Саме тому виробники паперових стаканчиків зсередини покривають матеріал полістироловою плівкою або ж LDPE-покриттям, що і робить їх водонепроникними. Окремо і папір, і плівка – матеріали, що переробляються, однак разом вони ускладнюють цю задачу, так як плівку перед переробкою необхідно відокремити. Навіть якщо це біоразчинна плівка, в більшості випадків вона не потрапляє в потрібні умови для розпаду.

Також паперові стаканчики виготовляються з первинної сировини, а не переробленої. Це пов’язано з тим, що тонкий шов склянки стикається з гарячою водою і може виділяти шкідливі речовини, відповідно матеріал повинен бути з первинної целюлози.

Тому виникає питання до українців: можливо потрібно просто перестати красти посуд з вагонів і залишити навколишнє середовище своїм нащадкам придатним для життя.

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