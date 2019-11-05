Кожна третя гривня піде на виплату боргів МВФ: прем'єр міністр України

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав основною статтею витрат у проєкті Державного бюджету на 2020 рік обслуговування держборгу – 141 млрд гривень.

"Борг України має зменшуватися. Поступово тиск боргових витрат зменшувався. Витрати на 2020 рік складуть майже 1,2 трлн гривень. Основна стаття – обслуговування держборгу. Це 141 млрд гривень", – повідомив він у вівторок, 5 листопада, презентуючи проєкт головного фінансового документа країни, який був розроблений до другого читання.

За його словами, зараз Україна перебуває у важкому фінансовому становищі.

"Десятки років країну грабували, знищували інфраструктуру. Колись у нас була потужна енергосистема, але зараз вона зношена, як і залізнична. На підтримку робочого стану потрібні великі гроші", – заявив Гончарук.

Прем'єр-міністр зазначив, що 2019-2021 роки є піковими з погашення зовнішніх зобов'язань. Тому уряду важливо ефективно використовувати наявні ресурси, щоб виконувати обов'язки перед кредиторами.

Також Гончарук наголосив на тому, що в бюджеті на наступний рік уряд не пропонує підвищувати податки.

"Кабінет міністрів не шукає додаткових ресурсів у підвищенні податків. Припускаємо, що за деякими позиціями це можливо. Але з огляду на той документ, який вноситься до парламенту, допресурс потрібно шукати в ефективності, зменшенні витрат на державу, зменшенні тіньового сектора і боротьбі з корупцією", – додав він.

"У нас є кілька важливих речей, які закладаємо в бюджет. Важливо не збільшувати борги, а продовжувати їх зменшувати. До нас їх дуже багато набрали. Кожна третя гривня у наступному році буде витрачена на борги. Тому ми маємо зараз із цим впоратися. Ми їх гасимо", – резюмував Гончарук.

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