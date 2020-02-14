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14 лютого • оновлено в 13:46
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Коронавірусу на судні з Китаю немає: речних МОЗ

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В.о.директора ДУ "ЦГЗ МОЗ України" Ігор Кузін у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував інформацію, що до берегів України прибув китайський корабель, моряки якого нібито перехворіли на коронавірус. Експерт розповів , як українці перевіряли наявність чи відсутність небезпечного вірусу серед членів екіпажу судна.

"Я би хотів почати з того, що за кожним таким судном ведеться спостереження з моменту, як воно виходить з найпершого порту. Цей корабель вийшов з Китаю 16 січня і заходив до Єгипту, Лівану, Стамбулу, а якраз перед Україною була Румунія 10 лютого. Ця інформація передавалася до українського санітарно-карантинного відділу. І ми отримали інформацію, що 24 січня на судні було зафіксовано симптоми гострого респіраторного захворювання у двох осіб екіпажу, вони були ізольовані від всіх інших осіб, за ними велося медичне спостереження, щоденно відбувались заміри температури", - заявив Кузін.

За інформацією пана Кузіна китайського коронавірусу на цьому судні немає.

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