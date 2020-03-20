Коронавірус "замкнув" в Індії сотню паломників з України

Астрологиня і нумерологиня Лілія Романова в ефірі ObozTV повідомила, що близько 100 паломників з України не можуть повернутися з Індії через коронавірус.

"Нас тут близько 100 людей - це група, з якою я приїхала. Я тут майже третій місяць, їхати ми повинні були наприкінці березня. Кілька днів тому нам повідомили, що наші рейси скасовані... Консульство відповідає на наші дзвінки, але просто каже - чекайте", - розповіла вона.

За словами астролога, паломники перебувають в місті Вріндаван, де народився Крішна.

"Багато навіть раді. Кажуть - нам ще дається час побути тут. Але це зовні. Внутрішньо всі турбуються, переживають за рідних, які залишилися в Києві, особливо за літніх", - зазначила Романова.

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