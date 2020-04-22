Карантин в Україні продовжений: в Кабміні пояснили механізм виходу
Уряд прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.
Як буде виглядати вихід з карантину?
Як будуть відновлювати роботу підприємства?
За якої умови запустять метрополітен?
На ці питання в ефірі ObozTV відповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.
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