Карантин в Україні продовжений: в Кабміні пояснили механізм виходу

Уряд прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.

Як буде виглядати вихід з карантину?

Як будуть відновлювати роботу підприємства?

За якої умови запустять метрополітен?

На ці питання в ефірі ObozTV відповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!