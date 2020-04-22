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23 квітня • оновлено в 01:19
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Карантин в Україні продовжений: в Кабміні пояснили механізм виходу

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Уряд прийняв рішення про продовження карантину в Україні до 11 травня.

Як буде виглядати вихід з карантину?

Як будуть відновлювати роботу підприємства?

За якої умови запустять метрополітен?

На ці питання в ефірі ObozTV відповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов.

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Теми
Підсумки Карантин в Україні Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Олег Немчінов
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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