Коронавірус вдарив по ринку праці. Підсумки на карантині. День 22
Ризик дефолту: "Антиколомойський законопроект" - хто і навіщо гальмує його ухвалення
Ярослав Желесзняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики
Обвалилися ціни на арендоване житло. Попит знизився в п'ять разів
Чи є у ринку української нерухомості імунітет до коронавірусу?
Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
Про меддопомогу людям, які хворіють не коронавірусом
Олександр Літус,
доктор медичних наук. професор
Пом'якшення карантину в Австрії
Олександр Щерба, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Австрія
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