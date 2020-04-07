Коронавірус вдарив по ринку праці. Підсумки на карантині. День 22

Ризик дефолту: "Антиколомойський законопроект" - хто і навіщо гальмує його ухвалення

Ярослав Желесзняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики

Обвалилися ціни на арендоване житло. Попит знизився в п'ять разів

Чи є у ринку української нерухомості імунітет до коронавірусу?

Олена Шуляк, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

Про меддопомогу людям, які хворіють не коронавірусом

Олександр Літус,

доктор медичних наук. професор

Пом'якшення карантину в Австрії

Олександр Щерба, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Республіці Австрія

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!