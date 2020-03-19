Коронавірус в Україні: чи захистить маска

Сімейна лікарка Віта Олещенко в ефірі ObozTV пояснила, рятують чи від коронавірусу COVID-19 медичні маски.

Лікарка зазначила, що маску треба надягати на хвору людину, а не на здорову "для профілактики". За її словами, така маска пропускає "все на світі", окрім пилу.

"Коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Крапля має впасти вам на дихальні шляхи - в ніс або в рот. Хтось повинен на вас чхнути або кашлянути, і заразить вас. Якщо ж людина, яка кашляє і чхає, носить маску, то вона кашляє в неї, такі крапельки зупиняються і не потрапляють на дихальні шляхи інших здорових людей", - розповіла Олещенко.

За її словами, "маску, по суті, можна і не носити, якщо ви не хворі".

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