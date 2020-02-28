Коронавірус – це "біологічна зброя": Василевська-Смаглюк

Голова правління в ГО "Платформа Здоров'я" Тимофій Бадіков у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Він прокоментував, чи готова Україна до атаки коронавіруса.

"Зараз місцева влада отримала завдання від прем'єр-міністра, від уряду забезпечити свої міста всім необхідним. У нас є час і ми планово готуємося, тому проблем немає", - заявив Бадіков.

До їхньої розмови також долучилася народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, яка нещодавна зробила скандальну заяву щодо того, що коронавірус є маркетинговим ходом.

"Я говорила не зовсім так, як Ви мене процитували. Наша фракція поділилася на тих, хто вважає ситуацію з коронавірусом дуже небезпечною, а інша частина вважає її маркетинговим ходом. Що я мала на увазі, коли говорила про маркетинговий хід? Це може бути така версія, і вона розглядалася, що створюється біологічна зброя, і вона використовується для боротьби на міжнародних ринках товарних. І ми бачимо падіння ВВП Китаю, ми бачимо, що згідно до опитувань 37% громадян України вважають саме цю версію із біологічною зброєю найбільш вірогідною", - заявила депутатка від "Слуги народу" Василевська-Смаглюк

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