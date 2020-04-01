Коронавірус: ситуація в Грузії
Про те, як в інших країнах протікає пандемія. У Грузії ввели сухий закон
Відучора заборонене функціонування всіх об'єктів продажу алкогольних напоїв з метою боротьби з епідемією коронавірусу. Діятиме він до 21 квітня. Кафе бари та ресторани віднині можуть працювати в режимі доставки. З Грузії до нас приєднується Гела Васадзе
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