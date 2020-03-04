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4 березня • оновлено в 17:05
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Коронавірус продовжує лютувати в Ірані

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В Ірані смертельним китайським коронавірусом COVID-19 заразилися 23 депутатів парламенту.

Про це повідомив помічник спікера Абдолрез Месрі. Його слова цитує портал YJC.

"На сьогодні тест на вірус дав позитивний результат у 23 депутатів", – сказав член іранського парламенту.

Мерсі також закликав парламентаріїв обмежити контакти з населенням. Але водночас запевнив, що палата продовжить роботу.

Як повідомляє The Independent, зі свого боку верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменей заявив, що військові країни готові допомогти службовцям охорони здоров'я у боротьбі зі спалахом коронавірусу.

Влада ж додала, що може залучити солдатів та добровольців для боротьби з вірусом. Вони зокрема зможуть допомогти прибирати вулиці, спрямовувати рух та, можливо, відстежувати людей, які контактували з хворими на коронавірус.

За останніми даними МОЗ, кількість заражень коронавірусом в Ірані зросла за добу з 1501 до 2336, число померлих збільшилося на 11, досягнувши 77. У крані прогнозують подальше поширення захворювання.

Згодом стало відомо, що смертельним коронавірусом захворів також керівник іранської служби екстреної медичної допомоги Пірхоссейн Коліванд. Водночас до цього вірус уже вбив колишнього посла Ірану у Ватикані та Єгипті Хаді Хосроушаха.

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