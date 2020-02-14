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14 лютого • оновлено в 12:13
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Коронавірус назвали маркетинговим ходом

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Провідники прямого етеру Марина Клим та Денис Похила розповіли про найважливіші новини станом на ранок п'ятниці 14 лютого.

В уряді пообіцяли виділити додаткові кошти на зарплати вчителям.

Депутатка від "Слуги народу" назвала коронавірус "маркетинговим ходом".

Світ відзначає День усіх закоханих.

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