Коронавірус: лікарка-інфекціоніст розповіла як захиститися

Лікар-інфекціоніст Євгенія Менжуліна в прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучого "Підсумків" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала появу нового коронавірусу в Китаї та термінові збори ВОЗ, які призначені на 22 січня через нову хворобу.

"Я сподіваюсь, що здоровий глузд переможе, і організація охорони здоров'я світова виробить якісь настанови та чіткі інструкції щодо запобігання розповсюдження інфекції і навіть розробить клінічні протоколи щодо лікування у азі виявлення. А зараз все, що ми можемо робити, - це суворий карантин хворих", - заявила Менжкліна

За її словами, українцям варто підтримувати імунітет.

"В першу чергу - це індивільний захист. Якщо людина вже знаходиться у зоні, де є розповсюдження цього вірусу, то варто частіше мити руки, частіше провітрювати приміщення, використовувати індивідуальні маски, менше контактувати з людьми, відокремитися від потенційно хворих. За можливістю, варто відмінити поїздки у ті країни, де є розповсюдженні інфекції", - зазначила лікарка.

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