Королева Єлизавета ІІ відмовилась від натурального хутра

Королева Великобританії Єлизавета II багато років поспіль одягала розкішні вбрання із використанням натурального хутра тварин.

За подібні вчинки її активно критикували захисники тварин з усієї планети. Світ потрясла новина, яку головний модельєр її Величності королеви Великобританії Анджела Келлі написала у своїй книзі мемуарів. Вона заявила, що Єлизавета II відмовилася від натурального хутра.

За її словами, весь зимовий гардероб королеви Великобританії перешили, а натуральне хутро замінили на штучне.

Інші члени королівської сім'ї, наприклад, герцогиня Кембриджська, також були помічені у використанні натурального хутра в своєму вбранні. Так у 2017 році Кетрін з'явилася в хутряній шапці від бренду Lacorine, яка пошита із вовни дитинчат альпаки.

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