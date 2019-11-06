Королева Єлизавета ІІ відмовилась від натурального хутра

Королева Єлизавета ІІ відмовилась від натурального хутра160 Читати матеріал російською
Королева Великобританії Єлизавета II багато років поспіль одягала розкішні вбрання із використанням натурального хутра тварин.
За подібні вчинки її активно критикували захисники тварин з усієї планети. Світ потрясла новина, яку головний модельєр її Величності королеви Великобританії Анджела Келлі написала у своїй книзі мемуарів. Вона заявила, що Єлизавета II відмовилася від натурального хутра.
За її словами, весь зимовий гардероб королеви Великобританії перешили, а натуральне хутро замінили на штучне.
Інші члени королівської сім'ї, наприклад, герцогиня Кембриджська, також були помічені у використанні натурального хутра в своєму вбранні. Так у 2017 році Кетрін з'явилася в хутряній шапці від бренду Lacorine, яка пошита із вовни дитинчат альпаки.
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