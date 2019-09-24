Конфлікт всередені фракції ''Слуга народу'' є вичерпаним: політолог

Політичний експерт OBOZREVATEL Віталій Тисячний прокоментував чутки про можливі конфліти всередині партії "Слуга народу".

Він зазначив, що частина людей відмовилась голосувати за проект 1009, який передбачає право ДБР та НАБУ прослуховувати депутатів. Це відбулось прямо в процесі голосування. Експерт наголосив, що це голосування відбулось у четвер. На його думку, перед голосуванням депутати завжди обговорюють законопроекти в групах, і не було серйозних протестів, а вже під час голосування виявилось, що велика кількість депутатів від "Слуги народу" не підтримували цей законопроект.

За інформацією Тисячного, той конфлікт, який відбувся всередині фракції, на даний момент є вичерпаним, і повторно законопроект 1009 планують голосувати вже в жовтні цього року.

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